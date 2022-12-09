Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам лишения свободы

Мещанский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК) и приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима, передаёт SOTA. Зачитывание приговора началось с почти двухчасовым опозданием.

После отбытия срока политик проведёт 4 года под запретом определённых действий. Среди прочего, ему будет запрещено пользоваться интернетом.

Гособвинение в понедельник запросило для него девять лет заключения. Прокурор упрекал Яшина* в "помощи врагу". Вину в инкриминируемом правонарушении в ходе следствия и судебного процесса политик не признал, настаивая на своем конституционном праве высказывать частную точку зрения.

Зачитывая приговор, судья Оксана Горюнова ссылалась на материалы РБК и издания "Свободная пресса", из которых "становится ясно, что Илья Яшин* испытывает ненависть к российским государственным институтам".

Напомним, что дело на Яшина* завели в июле, когда он находился в спецприёмнике. Уголовное преследование началось из-за ролика на YouTube-канале политика, в котором он ставил под сомнение официальную российскую версию событий в Буче и Ирпене. Его бывший коллега по работе в Красносельском округе Москвы Алексей Горинов нынешним летом стал первым россиянином, осуждённым по статье о фейках про армию. Горинову дали семь лет колонии.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов