Осужденного за фейки об армии московского мундепа Горинова этапировали в колонию

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов этапирован из СИЗО в колонию, сообщили его единомышленники 21 ноября.

"Алексей направился отбывать наказание в одну из колоний (в народе — пошёл по этапу). Пока не пишите Алексею письма. Как только мы узнаем новый адрес, мы вас проинформируем", - гласит опубликованный в понедельник пост в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову".

Горинов стал первым россиянином, получившим реальное наказание в виде лишения свободы по статье о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы, позже Мосгорсуд вычел из этого срока один месяц.

На прошлой неделе стало известно о присуждении Горинову премии Сергея Магнитского.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"