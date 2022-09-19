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Новости 15:27

Мосгорсуд уменьшил на месяц срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Мосгорсуд уменьшил на месяц срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию

Мосгорсуд уменьшил столичному муниципальному депутату Алексею Горинову срок лишения свободы с семи лет до шести лет и 11 месяцев, сообщили 19 сентября соратники политика в Telegram-канале, посвященном его делу. Заседание по апелляционной жалобе проходило в закрытом режиме в связи с якобы поступавшими в суд угрозами.

В июле Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам заключения. В вину муниципальному депутату ставилось выступление с пацифистской речью на заседании совета депутатов столичного округа "Красносельский".

Сторона защиты добивалась в Мосгорсуде отмены обвинительного приговора Горинову и его оправдания. Также адвокаты ходатайствовали о приостановке производства и направлении запроса в Конституционный суд с целью проверки ст. 207.3 УК РФ на соответствие Основному закону.

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что из 10 вынесенных судами приговоров по делам о фейках про армию ни один не был оправдательным.


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