Осужденный за фейки про армию московский мундеп Горинов получил премию Магнитского

Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный за фейки об армии (ст. 207.3 УК РФ), стал лауреатом премии Магнитского, сообщили сторонники оппозиционера в посвященном ему Telegram-канале. Она существует с 2015 года, посмертно премии был удостоен политик Борис Немцов.

Горинов прокомментировал полученную награду, заявив, что "в истории каждой страны случаются поворотные моменты, когда молчать нельзя", при этом в таких случаях "говорить правду может быть не всегда приятно и безопасно". Также он принес извинения за то, что в силу "некоторых обстоятельств непреодолимой силы" лишен возможности лично получить премию.

Муниципальный депутата Алексей Горинов стал первым россиянином, приговоренным к реальному сроку по статье о фейках про Вооруженные силы. Изначально суд назначил ему семь лет лишения свободы, позже Мосгорсуд уменьшил этот срок на один месяц. Полученная им премия названа в честь аудитора компании Firestone Duncan Сергея Магнитского, погибшего в 2009 году в московском СИЗО.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"