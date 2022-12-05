Гособвинение запросило Яшину* девять лет колонии

Прокурор Сергей Белов запросил девять лет лишения свободы политику Илье Яшину*, сообщила 5 декабря "Медиазона"** из зала Мещанского суда Москвы. Также он запросил для оппозиционера запрет на пользование интернетом в течение четырех лет после отбытия назначенного срока.

Яшин* обвиняется в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) из-за стрима на YouTube-канале о событиях в украинской Буче. Его вину прокурор счел доказанной, сославшись в том числе на позицию эксперта-лингвиста.

Апелляции защиты Яшина* к гарантированности в России свободы слова прокурор счел несостоятельными, объяснив это законодательной возможностью ограничения такой свободы. "Помимо прав человека и гражданина у Ильи Яшина*, есть права миллионов других людей, например, право на свободу и безопасность и право говорить на родном языке", — приводит "Медиазона"** слова гособвинителя, рассуждавшего о жителях Донбасса.

Также прокурор счел доказанным наличие у Яшина* политической ненависти. По его мнению, тот "оказывает помощь врагу" в то время, когда военные находятся на передовой, а обычные россияне их поддерживают.

Суд в Москве арестовал Яшина* по делу о фейках про армию в середине июля. Спустя полмесяца правозащитники признали его политическим заключенным. На прошлой неделе суд отклонил жалобу политика на признание его иностранным агентом.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр иноагентов