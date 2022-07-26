Правозащитники признали политзаключенным Илью Яшина*

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", образованный после ликвидации ПЦ "Мемориал"**, признал 26 июля политическим заключенным политика Илью Яшина*. Оппозиционер уже почти две недели находится под арестом по делу о распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В своем заявлении правозащитники заявили, что Яшина* преследуют за критику российских действий на Украине. Это нарушает его право на свободу слова и преследует цель заглушить в стране голоса противников спецоперации, уверены представители проекта.

"Кроме того, арест Яшина* нацелен на окончательную зачистку российских политических институтов от представителей оппозиции", — высказались правозащитники и призвали немедленно освободить оппозиционера и "закрыть все уголовные дела по антиконституционной статье 207.3 УК РФ".

Басманный суд Москвы арестовал 13 июля Яшина* на два месяца по делу о распространении фейков про армию из-за посвященного спецоперации стрима в YouTube-канале оппозиционера. Как позже написал политик, в вину ему ставится то, что он указал позицию Минобороны по событиям в Буче, но не солидаризировался с ней. На прошлой неделе Минюст внес его в список иностранных агентов.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента