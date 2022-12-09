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Новости 16:10

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки об увеличении резервного фонда правительства на 900 миллиардов рублей

фото ЗакС политика Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки об увеличении резервного фонда правительства на 900 миллиардов рублей

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении поправок об увеличении на 900 миллиардов размера резервного фонда правительства, сообщило 9 декабря ТАСС. Средства предполагается взять за счет государственных внутренних заимствований.

В тексте поправки говорится о праве правительства при исполнении федерального бюджета в 2022 году "принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации на сумму до 900 миллиардов рублей" без внесения изменении в закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Глава департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов уточнил ТАСС, что увеличение ассигнований в резервный фонд в этом году должно снизить нагрузку с бюджетных обязательств, запланированных на 2023 год, за счет их досрочного исполнения. "Мы осуществим определенную поддержку ликвидности Пенсионного фонда, чтобы, в том числе, пенсионные выплаты январские сразу начислялись", — уточнил он.

В понедельник президент Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 год и на плановый период двух следующих лет. Как следует из документа, в ближайшие три года российский бюджет будет дефицитным.


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