Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки об увеличении резервного фонда правительства на 900 миллиардов рублей

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении поправок об увеличении на 900 миллиардов размера резервного фонда правительства, сообщило 9 декабря ТАСС. Средства предполагается взять за счет государственных внутренних заимствований.

В тексте поправки говорится о праве правительства при исполнении федерального бюджета в 2022 году "принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации на сумму до 900 миллиардов рублей" без внесения изменении в закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Глава департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов уточнил ТАСС, что увеличение ассигнований в резервный фонд в этом году должно снизить нагрузку с бюджетных обязательств, запланированных на 2023 год, за счет их досрочного исполнения. "Мы осуществим определенную поддержку ликвидности Пенсионного фонда, чтобы, в том числе, пенсионные выплаты январские сразу начислялись", — уточнил он.

В понедельник президент Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 год и на плановый период двух следующих лет. Как следует из документа, в ближайшие три года российский бюджет будет дефицитным.