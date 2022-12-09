Суд назначил защитнице Шиеса запрет определённых действий по делу о дискредитации армии

Суд в Архангельске избрал местной экоактивистке Елене Калининой меру пресечения в виде запрета определённых действий в рамках уголовного дела о повторной дискредитации российской армии (280.3 УК РФ), передаёт издание "7х7".

Калининой запретили пользоваться интернетом и связью, посещать массовые мероприятия и общаться со свидетелями по делу.

В четверг, 8 декабря, домой к архангелогородке пришли с обыском, после чего её поместили в изолятор временного содержания.

В период с 2018 по 2020 года Калинина принимала активное участие в протестах против возведения мусорного полигона в Шиесе.

В 2021 году активистку задерживали из-за вылепленной из снега фигуры, которой она приделала плакаты с лозунгами "Долой царя" и "Наша страна", однако впоследствии суд не нашёл состава правонарушения в действиях Калининой.