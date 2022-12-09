Путин: Верить никому нельзя, только мне можно

Во время пресс-подхода после саммита в Бишкеке Владимиру Путину задали вопрос о проблемах со снабжением бойцов на передовой специальной военной операции (СВО).

Журналистка, поднявшая данную тему, заявила, что сообщения о различных нуждах военных поступают в том числе от военкоров и волонтёров. В связи с этим назрел вопрос: кому можно верить — отчётам Минобороны РФ или бойцам с передовой, поинтересовалась журналистка.

"Верить никому нельзя, только мне можно", — отшутился Путин, чьи слова приводит "МК". Он добавил, что, действительно, проблемы со снабжением остаются, однако наиболее острые вопросы, как "заверяют" президента, уже решены.

Мобилизованные неоднократно жаловались на тяжёлые фронтовые условия.

В конце ноября Путин встретился с матерями военнослужащих, задействованных в СВО. В мероприятии принимали участие чиновницы и функционеры патриотических государственных структур. Одна из участниц встречи объяснила это тем, что в первую очередь присутствовавшие там женщины являются матерями, а то, какие они занимают должности и состоят ли в какой-либо партии, — вторично.