Смольный хочет прописать в законе о соцпомощи Херсонскую и Запорожскую области

Администрация губернатора Петербурга подготовила законопроект об изменении городского Социального кодекса. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту закона, в Соцкодексе изменяется пункт о социальной поддержке "отдельных категорий лиц" в связи с проведением специальной военной операции и мобилизации. В документе уточняется, что помощь также будут оказывать гражданам, которые вынужденно покинули ЛДНР, Херсонскую с Запорожской области и Украину, прибыв в Россию.

Этот пункт Соцкодекса уже меняли - новую редакцию приняли в Законодательном собрании за один день 28 сентября. Тогда в норме не были указаны Запорожская и Херсонская области. Одна часть предложения была прописана так: "в связи с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины". Теперь туда добавили две новые области.

Также администрация Петербурга хочет добавить новый пункт в Соцкодекс. Он включает в полномочия правительства установление дополнительных мер соцподдержки "в целях увековечивания всемирно-исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Помимо этого, документ уточняет, что описанные меры поддержки не устанавливаются законами, то есть парламентом Петербурга. При одобрении ЗакСом документа и его подписанием губернатором Александром Бегловым, изменения вступят в силу через 10 дней после опубликования документа.

Напомним, референдумы в Запорожской и Херсонской областях завершились 27 сентября.

София Саттарова