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"В "привилегии" туда ездить не нуждаюсь": США ввели санкции против Памфиловой и членов ЦИК

фото ЗакС политика "В "привилегии" туда ездить не нуждаюсь": США ввели санкции против Памфиловой и членов ЦИК

Власти Соединённых Штатов Америки ввели персональные санкции в отношении главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и других членов ЦИК. Ей, в частности, запретили въезд в страну.

Ограничения затронули также заместителя Памфиловой Николая Булаева, секретаря ЦИК Наталии Будариной и ещё 12 членов избиркома.

Санкции обусловлены проведением народных плебисцитов о присоединении к России новых регионов, указывается в заявлении Минфина США.

Кроме того, в "чёрный список" попали граждане, которых в Вашингтоне считают причастными к организации фильтрационных лагерей для граждан украинцев – представителей ДНР, а также сотрудников администрации президента РФ Олега Нестерова и Евгения Кима.

В разговоре с РИА Новости Памфилова заявила, что не расстроена введением в её отношении санкций.

"Наверное, им самим от них становится как-то легче, в так называемой "привилегии" туда ездить не нуждаюсь", - высказалась чиновница.

Последний раз американский Минфин расширял санкционный список в конце октября: тогда в него внесли сына бывшего генпрокурора Чайки Игоря и певицу Жасмин.


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