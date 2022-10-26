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Новости 17:45

Сын бывшего генпрокурора Чайки и певица Жасмин попали под санкции США

фото ЗакС политика Сын бывшего генпрокурора Чайки и певица Жасмин попали под санкции США

Министерство финансов США расширило список российских физических и юридических лиц, подпадающих под действие санкций, которые введены из-за специальной военной операции на Украине. Новую версию документа изучил "Коммерсант".

Под новые санкции попали, в частности, бизнесмен Игорь Чайка, приходящийся родным сыном бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке, а также поп-певица Жасмин.

Помимо упомянутых медийных персон, новые ограничения затронули еще пятерых россиян, а также одиннадцать юридических лиц.

В прошлом месяце под американские санкции попал глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами своей семьи, а в августе - медиаменеджер Алина Кабаева.


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