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Новости 2 августа, 20:18

Алина Кабаева попала под новые санкции США

фото ЗакС политика Алина Кабаева попала под новые санкции США

Министерство финансов США пополнило санкционный список новыми россиянами и российскими компаниями. На это обратил внимание "Коммерсант". Среди новых фигурантов списка обращают на себя внимание председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, фонд "Сколково", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", Государственная транспортная лизинговая компания.

В свою очередь, Госдеп распорядился о введении визовых ограничений в отношении 893 российских официальных лиц. В их число попало более тридцати официальных лиц, представляющих третьи страны, из-за их поддержки политики РФ на Украине.

"Под ограничения попадают 893 официальных лица РФ, такие как члены Совета Федерации, а также военнослужащие", - приводит "Интерфакс" слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в отношении Кабаевой вводили санкции Великобритания, Канада и Евросоюз.


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