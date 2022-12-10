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Новости 18:02

На особняк Румянцева вернулась латунная надпись XVIII века

фото ЗакС политика На особняк Румянцева вернулась латунная надпись XVIII века

После реставрационных работ в особняке Румянцева на Английской набережной в Петербурге на фасад здания вернули латунные буквы. Как и в XVIII веке, особняк теперь украшает надпись "Отъ государственного канцлера графа Румянцева на благое просвещение", о чем сообщает издание 78.ru

В рамках проведенных работ привели в порядок барельеф, изображающий Аполлона, а также уложили гранитом цокольный этаж.

На реставрацию особняка Румянцева, построенного при Елизавете Петровне, перестроенного при Екатерине II и впоследствии признанного объектом культурного наследия федерального значения, потратили более 46 млн рублей. Памятник представляет собой филиал Государственного музея истории города.

фото: страница во «ВКонтакте» Государственного музея истории Санкт-Петербурга


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