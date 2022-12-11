В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков на Новый год

Губернатор Курской области Роман Старовойт запретил продажу и запуск фейерверков в регионе на период до конца января, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

"Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", — аргументировал решение Старовойт.

Контроль за соблюдением запрета возложен на органы местного самоуправления и федеральные структуры.

Напомним, 6 декабря на военный аэродром в районе Курска была совершена атака беспилотника, в результате которой пожар охватил резервуар нефтенакопителя.