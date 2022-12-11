"Сами понимаете, время такое": В Ростове-на-Дону поиск ЛГБТ-пропаганды вынудил силовиков прийти на фестиваль о домашнем насилии

В эти выходные в Ростове-на-Дону должен был пройти ежегодный фестиваль против домашнего насилия "Не виновата". За час до его начала в субботу, 10 декабря, в галерею "Ростов", где планировалось провести мероприятия, позвонили из мэрии города и потребовали отменить событие, передаёт "ОВД-Инфо"*.

В случае, если организаторы не отменят фестиваль, чиновники пообещали вызвать на место ОМОН. Негодование у мэрии Ростова вызвала фотография с анонса мероприятия, на которой изображена девушка в куртке радужных цветов. По словам чиновников, она символизирует ЛГБТ-пропаганду.

До приезда силовиков организаторы фестиваля успели убрать с площадки плакат о том, что насилие есть и в нетрадиционных отношениях. Прибывшие на место правоохранители запретили съёмку и пояснили: "Сами понимаете, время такое, проверяем, всё ли санкционировано".

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов