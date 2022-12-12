"Сильный боковой ветер, ливневые осадки в виде снега": Метель осложнила работу Пулково

Невзирая на штормовую погоду, аэропорт Пулково в Северной столицы функционирует в штатном режиме, все полосы работают в полном объёме, известили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт Пулково работает в тяжелых метеоусловиях. Сильный боковой ветер, ливневые осадки в виде снега", - приводит "Фонтанка" комментарий пресс-службы.

Согласно действующему расписанию, на данный момент задержан один рейс авиакомпании "Победа", следующий в Москву. В столице тоже неспокойно: там ночью местами была гроза, прошёл ледяной ливень.

Днём ранее на вылет из Петербурга задерживали восемь рейсов из-за непогоды в регионах.

Добавим также, что из-за метели пробки на дорогах города достигли критических 9 баллов.