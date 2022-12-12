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Новости 10:51

После нападения на шоумена Барецкого полиция возбудила дело о краже со значительным ущербом

фото ЗакС политика После нападения на шоумена Барецкого полиция возбудила дело о краже со значительным ущербом

Полиция Московского района Петербурга отчиталась о возбуждении уголовного дела после инцидента с участием шоумена Станислава Барецкого, передаёт "Фонтанка".

Известно, что разбирательство будет проводиться по статье Уголовного кодекса о краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. "в", ч. 2, ст. 158 УК). По версии Барецкого, на него напали пятеро мужчин. На камерах наблюдения возле клуба, где произошла стычка, видно всеобщую потасовку.

Инцидент произошёл возле клуба "Руки Вверх" на Московском проспекте на минувших выходных. После драки шоумен угодил в больницу. При этом он заявил о том, что у него пропал телефон и 120 тысяч рублей.

Остальные участники потасовки устанавливаются.

Фото: страница Стаса Барецкого "ВКонтакте"


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