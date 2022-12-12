Гособвинение запросило 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

В Ленинском райсуде Владивостока сторона гособвинения запросила 17 лет колонии и 150 млн рублей штрафа для бывшего мэра города Олега Гуменюка, обвиняемого по коррупционному делу, передаёт РИА Новости.

Гуменюку инкриминируют два эпизода получения взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, до декабря 2018 года Гуменюк являлся директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края" и получил взятки на сумму в 6,9 млн рублей от директора нескольких строительных компаний. Также, будучи мэром, в марте 2019 года он получил 31,2 млн рублей от похоронного предприятия "Некрополь" "за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг".

Гуменюка задержали в начале октября 2021 года по подозрению в получении взяток в размере 19,5 млн рублей от руководства "Некрополя". Тогда же его отправили в СИЗО.

Перед этим он ушёл с поста главы Владивостока после критики полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.