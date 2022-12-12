В суд вызовут авторов экспертизы по делу обвиняемой в "фейках" про армию Петровой

В Калининском районном суде Петербурга 12 декабря состоялось очередное заседание по делу в отношении менеджера проектов Виктории Петровой, которую судят за публикацию недостоверной информации о российской армии (ст. 207.3 УК). На заседании озвучили доказательства обвинения.

Гособвинитель зачитала некоторые публикации Петровой "ВКонтакте", а также ответы на запросы следователей от социальной сети и операторов связи. Ещё были озвучены названия видеороликов, которые публиковала обвиняемая. Прокурор уточнил, что у Петровой нет специального образования в области военного дела, а также она неоднократно привлекалась к ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Адвокат Анастасия Пилипенко, которая представляет интересы Петровой, просила прокурора зачитать конкретные реплики из видео, которые, по мнению следствия, противоречат официальной позиции Министерства обороны. Судья Геннадий Пелехин отказал, объяснив это возможным давлением на прокурора на этапе представления доказательств. Пилипенко также просила признать недопустимым доказательством экспертизу политолога-лингвиста из-за обилия имеющихся, по ее мнению, нарушений.

Следующее заседание состоится 12 января. На нем допросят прокурора Никиту Лебедева, который выступит в качестве свидетеля. Именно он и заметил посты Петровой в марте. Еще в суде выступят двое экспертов из СПбГУ, которые проводили оценку высказываний обвиняемой.

Напомним, Петрову держат в СИЗО с мая. За несколько публикаций о спецоперации на Украине ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков