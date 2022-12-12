В Петербурге на месте шоу-рума Lamborghini разместился дилер Aurus

В Северной столице на Пулковском шоссе открылся шоу-рум отечественных автомобилей класса люкс Aurus: ранее на месте располагался дилер Lamborghini, информирует "Деловой Петербург", побывавший на церемонии открытия.

Дилерский центр площадью около 200 кв. метров открыла группа компаний "Автодом". Пока что в линейке продажи представлены две модели — Aurus Senat и Aurus Komendant. Стоимость первого начинается с 35,6 млн рублей (и с 70 млн — в бронированном варианте), а второго — с 33,7 млн рублей.

Дилер будет предоставлять владельцам люксовых автомобилей полный спектр услуг: сервис, страхование, кредитование.

"Сделаем максимально хороший сервис, продажа без этого — не продажа", - представил свою позицию по вопросу директор группы "Автодом" по Петербургу Евгений Войтенков.

В компании ожидают, что в будущем году дилер сможет реализовать несколько десятков автомобилей Aurus.