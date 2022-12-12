В Кремле отказались от большой пресс-конференции Путина в этом году

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина не состоится в 2022 году, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он допустил, что глава государства изыщет иной формат для встречи с представителями СМИ.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с [представителями СМИ]", - приводит заявление Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля не смог назвать возможную дату послания президента Федеральному собранию. Вместо этого он пообещал "ориентировать" журналистов на этот счет.

В середине ноября Песков говорил о том, что сроки проведения пресс-конференции Путина будут зависеть от даты его послания Федеральному собранию. Одновременно в СМИ появилась информация о возможности переноса на следующий год большой пресс-конференции и прямой линии Путина.