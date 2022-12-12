Новый терминал в Пулково появится в случае увеличения пассажиропотока, заявили в комтрансе

Возможность строительства в аэропорту Пулково нового терминала будет зависеть от того, насколько быстро восстановится пассажиропоток, сообщил 12 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на замглавы комитета по транспорту Алексея Львова. При этом чиновник отметил, что подготовка к возведению терминала продолжается.

Как уточнил изданию Львов, воплощение проекта станет возможным в случае, если пассажиропоток в петербургском аэропорту составит 18-20 миллионов человек в год. При этом ранее Пулково сообщало в своем официальном Telegram-канале о том, что за 11 месяцев 2022 года услугами воздушной гавани воспользовались свыше 17 миллионов пассажиров.

Львов добавил, что работы по планированию строительства терминала велись в Петербурге еще до пандемии коронавируса и не прекращаются и теперь. В то же время чиновник указал на имеющийся у аэропорта внутренний резерв, благодаря которому Пулково "вполне справляется с приёмом пассажиров".

В свою очередь, другой собеседник издания в городском правительстве отметил, что столь большие инфраструктурные проекты не следует запускать без подтверждения позитивными прогнозами по пассажиропотоку. В противном случае построенные объекты не будут приносить оператору "тех доходов, которые он инвестировал в строительство", а комфортность терминала при этом только уменьшится.

В конце ноября стало известно, что в Пулково рассчитывают на привлечение дополнительных 2,5 миллионов пассажиров в случае введения безвизового или упрощенного визового режима с дружественными странами.