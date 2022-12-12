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Четырбок анонсировал шестикратное увеличение штрафов для владельцев животных, не убирающих за питомцами

фото ЗакС политика Четырбок анонсировал шестикратное увеличение штрафов для владельцев животных, не убирающих за питомцами

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок ("Единая Россия") сообщил 12 декабря о возможности шестикратного увеличения размера штрафа для владельцев домашних животных, которые не убирают за четвероногими в общественных местах. Соответствующая норма содержится во внесенном на рассмотрение ЗакСа проекте, уточнил парламентарий.

Как уточнил Четырбок, сейчас местное законодательство предусматривает штраф в размере 500 рублей за неубранные фекалии животных. Подобный размер был установлен еще в 2010 году и с тех пор не пересматривался.

"После обсуждений вопроса с участием жителей пришли к выводу, что размер нужно увеличивать, причем значительно — до трех тысяч рублей", — приводит слова депутата его Telegram-канал.

По мнению Четырбока, увеличение возможного штрафа приведет к тому, что хозяева будут более внимательно следить за питомцами и более уважительно относиться к окружающим людям. В качестве примера он привел ситуацию с увеличением штрафов за непропуск автомобилистами пешеходов на переходе. "Если раньше водитель, уступивший дорогу, был редкостью, то теперь уже как привычное явление", — объявил депутат.

Как сообщается, законопроект содержит перечень мест, где владельцы животных должны будут убирать за ними. Речь идет о помещениях общего пользования в многоквартирных домах и коммунальных квартирах, а также об общественных местах, под которыми понимаются пешеходные дорожки и тротуары, парки, скверы, дворы и прочее. При этом увеличения штрафов за выгул собак в неположенном месте проект не предполагает, уточнил Четырбок.

С начала 2022 года судебные приставы взыскали с петербуржцев немногим менее 300 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак.


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