Четырбок анонсировал шестикратное увеличение штрафов для владельцев животных, не убирающих за питомцами

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок ("Единая Россия") сообщил 12 декабря о возможности шестикратного увеличения размера штрафа для владельцев домашних животных, которые не убирают за четвероногими в общественных местах. Соответствующая норма содержится во внесенном на рассмотрение ЗакСа проекте, уточнил парламентарий.

Как уточнил Четырбок, сейчас местное законодательство предусматривает штраф в размере 500 рублей за неубранные фекалии животных. Подобный размер был установлен еще в 2010 году и с тех пор не пересматривался.

"После обсуждений вопроса с участием жителей пришли к выводу, что размер нужно увеличивать, причем значительно — до трех тысяч рублей", — приводит слова депутата его Telegram-канал.

По мнению Четырбока, увеличение возможного штрафа приведет к тому, что хозяева будут более внимательно следить за питомцами и более уважительно относиться к окружающим людям. В качестве примера он привел ситуацию с увеличением штрафов за непропуск автомобилистами пешеходов на переходе. "Если раньше водитель, уступивший дорогу, был редкостью, то теперь уже как привычное явление", — объявил депутат.

Как сообщается, законопроект содержит перечень мест, где владельцы животных должны будут убирать за ними. Речь идет о помещениях общего пользования в многоквартирных домах и коммунальных квартирах, а также об общественных местах, под которыми понимаются пешеходные дорожки и тротуары, парки, скверы, дворы и прочее. При этом увеличения штрафов за выгул собак в неположенном месте проект не предполагает, уточнил Четырбок.

С начала 2022 года судебные приставы взыскали с петербуржцев немногим менее 300 тысяч рублей за нарушения правил выгула собак.