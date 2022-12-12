Доходный дом на Гангутской улице внесен в реестр региональных памятников

Доходный дом акционерного общества "Строитель" на Гангутской улице включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения, проинформировала 12 декабря пресс-служба комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Здание было построено в 1910 году по проекту архитектора Василия Шауба. В КГИОП охарактеризовали его как "яркий пример доходного дома начала XX века и ценный образец архитектуры Петербурга в стиле модерн".

Как отмечается, уже спустя два года после постройки дом подвергся изменениям: по проекту архитектора Германа Гримма здесь среди прочего была перестроена мансарда над лицевым фасадом и появился балкон на уровне второго этажа.

"Декоративное оформление лицевых фасадов, включающее сочетание гладкой и фактурной штукатурки, облицовочного кирпича с вставками из колотого гранита и использование декора, формируют целостную и гармоничную композицию с яркими акцентами", — оценили архитектурное решение доходного дома в КГИОП. Чиновники отметили сохранность комплексной исторической отделки парадных лестничных объемов здания.

До революции в здании проживали поэт Михаил Кузмин и чета театрального художника Сергея Судейкина и актрисы и художницы Ольги Глебовой-Судейкиной.

Фото: kgiop.gov.spb.ru