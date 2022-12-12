Студенту СПбГУ грозит выговор за акцию другороссов в стенах вуза

Члена коммунистической партии студента Санкт-Петербургского государственного университета Илью Мокина могут привлечь к дисциплинарной ответственности за акцию сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" во время мероприятия на факультете политологии. Мокин выступал в качестве организатора встречи и к "лимоновцам" отношения не имеет.

В начале ноября на факультете политологии СПбГУ состоялась встреча с депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борисом Вишневским в рамках студенческого проекта "Выборы", с помощью которого молодежь знакомят с электоральным процессом. Во время выступления спикера несколько "лимоновцев" начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес политика. В зале в этот момент присутствовали около ста человек. Само действие длилось не больше минуты и на ход мероприятия не повлияло. Однако через месяц руководство вуза, в котором проходила встреча, решило наказать организатора мероприятия.

В поддержку Мокина студенты вуза опубликовали открытое письмо. В нем говорится, что исполняющий обязанности декана факультета политологии Александр Курочкин направил первому проректору по молодежной политике Александру Бабичу служебную записку, о том, что Мокин якобы грубо нарушил правила организации публичных мероприятий и не согласовал проведение встречи.

Авторы открытого письма уверены, что вины Мокина в инциденте нет. Администрация университета, по их словам, знала о мероприятии заранее, а другороссы смогли попасть на мероприятие из-за слабой системы безопасности в вузе, в которой винить организатора несправедливо.

"Илья Мокин — наш друг и товарищ, он отдаёт огромное количество времени жизни на факультете, активно поддерживает все студенческие инициативы. Он имеет ПГАС [повышенная стипендия. - Прим. ЗАКС.Ру]и всегда был одним из первых в учебной и научной деятельности среди своих однокурсников. Подобные действия по отношению к Илье со стороны администрации мы расцениваем как наступление на права и свободы всех студентов", - говорится в письме.

На момент публикации материала под открытым письмом подписались более 400 человек. Половина из них - студенты факультета политологии.

Также за студента заступились в КПРФ. Глава регионального отделения партии и лидер фракции в городском парламенте Роман Кононенко, который ранее уже принимал участие в студенческом проекте "Выборы", обещал обратиться к руководству вуза с просьбой обратить внимание на положительные характеристики Мокина и учесть его успехи в учебе при вынесении решения.

На сообщения корреспондента ЗАКС.Ру Мокин не ответил. В пресс-службе вуза на вопрос журналиста также не ответили.

Константин Леньков