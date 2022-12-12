"Переполнен презрением к родине": Депутат Госдумы попросил силовиков проверить новый альбом рэпера Влади

Депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских ("Единая Россия") возмутил новый альбом рэпера Влади из "Касты": содержимое, уверен парламентарий, следует внимательно изучить правоохранительным органам. Сетования народного избранника отображены в посте в его Telegram-канале.

Сольный альбом исполнителя называется "Длится февраль". Он вышел несколько дней назад и посвящён в том числе событиям на Украине.

По мнению Альшевских, песни Влади переполнены "презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам", а "в кругах иноагентов уже радостно визжат от русофобии рэпера".

"Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. <...> Видимо, зашоренное сознание помешало автору увидеть, сколько боли неонацисты причинили тому же Донбассу, и осознать великую миссию Российской армии", — делится мнением Альшевских.

Резюмируя эмоциональный спич, парламентарий выразил сожаление, что творчество музыкантов, подобных Влади, распространяется в том числе через "Яндекс" и "ВКонтакте".

Фото: Telegram-канал Андрея Альшевских