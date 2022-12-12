Петербург на год станет культурной столицей СНГ

Киргизский город Каракол передал Петербургу статус культурной столицы СНГ в 2023 году, сообщило 12 декабря ТАСС. Церемония прошла в ходе XV Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ в Ташкенте.

В ходе мероприятия выступил замглавы городского комитета по культуре Станислав Молдованов. Он счел большой радостью получение Петербургом звания культурной столицы СНГ и отметил, что город изначально отличался своей открытостью.

Начиная с 2010 года различные города СНГ поочередно получают звания культурных столиц всего содружества сроком на год. Утверждением каждого города занимается Совет глав государств — членов СНГ. В середине октября президент России Владимир Путин, приглашая коллег на неформальный саммит в Петербург, благодарил их за поддержку наделения Петербурга статусом культурной столицы СНГ.