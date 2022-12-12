Патриарх Кирилл выступил против дискриминации граждан, отказавшихся от биометрии

Патриарх Кирилл написал председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо касательно рассмотрения законопроекта о единой биометрической системе, проинформировала 12 декабря пресс-служба РПЦ. В своем обращении он указал среди прочего на то, что общественные слушания проекта не проводились.

В тексте письма патриарх указал на периодически случающиеся факты взлома баз данных в России и за рубежом и сослался на мнение экспертов, полагающих невозможной полную защиту информации, включая биометрическую. В связи с этим он указал на то, что церковь полностью поддерживает право граждан "отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора". Попутно, апеллируя к необходимости "сохранения мира и согласия в обществе", предстоятель РПЦ высказался против материальных преференций тем, кто использует биометрическую идентификацию.

Ссылаясь на многочисленные обращения обеспокоенных людей, патриарх указал, что, "несмотря на остроту вопроса" и необходимость взвешенного подхода к проблеме, общественных слушаний проекта не проводилось. В связи с этим он попросил Володина рассмотреть предложенные РПЦ поправки к тексту законопроекта и организовать дополнительное обсуждение инициативы перед ее принятием.

Проект о единой биометрической системе прошел первое чтение в Госдуме в конце ноября. Он предусматривает необходимость единой биометрической системы для идентификации пользователей с применением биометрических личных и рассматривает ряд иных вопросов.

Фото: patriarchia.ru