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Новости 18:11

Патриарх Кирилл выступил против дискриминации граждан, отказавшихся от биометрии

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл выступил против дискриминации граждан, отказавшихся от биометрии

Патриарх Кирилл написал председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо касательно рассмотрения законопроекта о единой биометрической системе, проинформировала 12 декабря пресс-служба РПЦ. В своем обращении он указал среди прочего на то, что общественные слушания проекта не проводились.

В тексте письма патриарх указал на периодически случающиеся факты взлома баз данных в России и за рубежом и сослался на мнение экспертов, полагающих невозможной полную защиту информации, включая биометрическую. В связи с этим он указал на то, что церковь полностью поддерживает право граждан "отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора". Попутно, апеллируя к необходимости "сохранения мира и согласия в обществе", предстоятель РПЦ высказался против материальных преференций тем, кто использует биометрическую идентификацию.

Ссылаясь на многочисленные обращения обеспокоенных людей, патриарх указал, что, "несмотря на остроту вопроса" и необходимость взвешенного подхода к проблеме, общественных слушаний проекта не проводилось. В связи с этим он попросил Володина рассмотреть предложенные РПЦ поправки к тексту законопроекта и организовать дополнительное обсуждение инициативы перед ее принятием.

Проект о единой биометрической системе прошел первое чтение в Госдуме в конце ноября. Он предусматривает необходимость единой биометрической системы для идентификации пользователей с применением биометрических личных и рассматривает ряд иных вопросов.

Фото: patriarchia.ru


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