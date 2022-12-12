ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:20

Вишневский заступился за студента СПбГУ, которому грозит выговор за акцию другороссов

фото ЗакС политика Вишневский заступился за студента СПбГУ, которому грозит выговор за акцию другороссов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что намерен отправить ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву обращение с просьбой не наказывать студента факультета политологии Илью Мокина. Молодому человеку грозит дисциплинарный выговор за акцию другороссов, которая прошла во время мероприятия с участием Вишневского в стенах университета. В поддержку Мокина высказалось студенческое сообщество.

- Я, естественно, абсолютно против. Я поддерживаю открытое письмо студентов, и ни малейшей вины их в том, что эта шпана попала на это мероприятие нет. Иначе я назвать их не могу, потому что они вели себя как шпана. <...> На имя Кропачева будет направлено письмо с настоятельной просьбой не выносить никаких взысканий в адрес Мокина, - заявил парламентарий.

"Яблочник" отметил, что другороссы могли попасть на встречу, по его мнению, лишь в двух случаях. Либо кто-то разрешил им войти, либо их "прохлопала" охрана, добавил Вишневский. Он также адресует ректору вопрос о доступе посторонних на территорию вуза.

Напомним, в начале октября во время встречи студентов СПбГУ с депутатом Заксобрания в зале сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес Вишневского. На ход мероприятия действия "лимоновцев" не повлияли. Спустя месяц студенты вуза написали открытое письмо, в котором говорилось, что исполняющий обязанности  декана факультета политологии Александр Курочкин сообщил руководству вуза о грубом нарушении правил проведения мероприятия со стороны Мокина. Под письмом подписались более 400 человек. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама