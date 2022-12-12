Вишневский заступился за студента СПбГУ, которому грозит выговор за акцию другороссов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что намерен отправить ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву обращение с просьбой не наказывать студента факультета политологии Илью Мокина. Молодому человеку грозит дисциплинарный выговор за акцию другороссов, которая прошла во время мероприятия с участием Вишневского в стенах университета. В поддержку Мокина высказалось студенческое сообщество.

- Я, естественно, абсолютно против. Я поддерживаю открытое письмо студентов, и ни малейшей вины их в том, что эта шпана попала на это мероприятие нет. Иначе я назвать их не могу, потому что они вели себя как шпана. <...> На имя Кропачева будет направлено письмо с настоятельной просьбой не выносить никаких взысканий в адрес Мокина, - заявил парламентарий.

"Яблочник" отметил, что другороссы могли попасть на встречу, по его мнению, лишь в двух случаях. Либо кто-то разрешил им войти, либо их "прохлопала" охрана, добавил Вишневский. Он также адресует ректору вопрос о доступе посторонних на территорию вуза.

Напомним, в начале октября во время встречи студентов СПбГУ с депутатом Заксобрания в зале сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес Вишневского. На ход мероприятия действия "лимоновцев" не повлияли. Спустя месяц студенты вуза написали открытое письмо, в котором говорилось, что исполняющий обязанности декана факультета политологии Александр Курочкин сообщил руководству вуза о грубом нарушении правил проведения мероприятия со стороны Мокина. Под письмом подписались более 400 человек.

Константин Леньков