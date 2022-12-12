Беглов пообещал провести следующую прямую линию в январе

Губернатор Александр Беглов прокомментировал 12 декабря в своем обращении по "Радио России" прошедшую на прошлой неделе прямую линию со своим участием. Среди прочего он поведал о планах касательно следующих таких мероприятий.

"В субботу провел вторую прямую линию в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и на личной странице в социальной сети "ВКонтакте". В первый раз прямая линия состоялась в декабре прошлого года. За прошедший год в городское правительство поступило больше 350 тысяч обращений, на мою страницу во "ВКонтакте" — больше 120 тысяч. Только за последнюю неделю мне лично поступило три тысячи вопросов", — произнес Беглов. По словам градоначальника, он ответил на наиболее часто задаваемые вопросы от горожан, а по поводу прочих отдал поручение комитету территориального развития распределить их среди ответственных органов госвласти.

"Принято еще одно решение, — продолжил свое выступление Беглов. — Прямая линия губернатора и членов правительства теперь будет проводиться каждый месяц". Глава города объявил, что темы очередных эфиров будут определять петербуржцы. "Следующая прямая линия состоится в январе", — отметил он и выразил благодарность петербуржцам, "которые направляют свои вопросы и активно участвуют в жизни города".

Вторая по счету прямая линия губернатора Александра Беглова прошла 10 декабря и отметилась среди прочего значительными техническими накладками. О том, как это выглядело и что говорил губернатор, читайте в материале ЗАКС.Ру.