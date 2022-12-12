К Новому году Смольный выплатит по 10 тысяч рублей детям мобилизованных

К Новому году правительство Петербурга намерено провести выплаты семьям мобилизованных горожан с детьми, рассказал в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов.

Выступая перед горожанами, глава города отметил, что Северная столица одной из первых ввела региональные льготы для детей отправленных в зону СВО петербуржцев, после чего принялся перечислять меры поддержки. Упомянув бесплатное питание в школах, льготный проезд в общественном транспорте, приоритетный прием детей в образовательные учреждения и другие решения, Беглов поведал о планах провести выплаты на каждого ребенка мобилизованных.

"Мы приняли еще одно решение: сделать детям мобилизованных петербуржцев новогодние подарки — выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка", — объявил Беглов.

По словам губернатора, изначально планировалось купить подарки централизованно и раздать их получателям, но позже чиновники от такой идеи отказались. "Потом решили, что мама лучше знает, кому нужны ботинки, кому игрушки — пусть решает сама", — объяснил он решение о денежных выплатах.

Сегодня же премьер-министр Михаил Мишустин заявил о решении выделить свыше 3,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.