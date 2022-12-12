Правительство выделит более 3,3 миллиарда рублей на выплаты пособий на детей

Российские регионы дополнительно получат от правительства свыше 3,3 миллиарда рублей на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в 2022 году, сообщила 12 декабря пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Средства предназначаются семьям с низкими доходами.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства указал на "особое внимание" семьям с низкими доходами. "На каждого ребенка от трех до семи лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия, - заявил Мишустин. - Дополнительно направим регионам свыше 3,3 миллиарда рублей на их выплату в текущем году".

Мишустин объяснил упомянутую меру поддержкой нуждающихся семей и добавил, что правительство создает единую систему помощи семьям по всей стране. В частности, он упомянул о появлении с 1 января 2023 года единого пособия, которое объединит выплаты на детей с поддержкой беременных женщин.

О появлении универсального пособия для семей с низкими доходами, включающего выплаты беременным, Мишустин рассказывал в конце сентября. На прошлой неделе стало известно о предоставлении Петербургу из федерального бюджета 135,5 миллиона рублей на выплаты, предназначающиеся на детей в возрасте от трех до семи лет.