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Новости 12:22

Правительство выделит более 3,3 миллиарда рублей на выплаты пособий на детей

фото ЗакС политика Правительство выделит более 3,3 миллиарда рублей на выплаты пособий на детей

Российские регионы дополнительно получат от правительства свыше 3,3 миллиарда рублей на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в 2022 году, сообщила 12 декабря пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Средства предназначаются семьям с низкими доходами.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства указал на "особое внимание" семьям с низкими доходами. "На каждого ребенка от трех до семи лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия, - заявил Мишустин. - Дополнительно направим регионам свыше 3,3 миллиарда рублей на их выплату в текущем году".

Мишустин объяснил упомянутую меру поддержкой нуждающихся семей и добавил, что правительство создает единую систему помощи семьям по всей стране. В частности, он упомянул о появлении с 1 января 2023 года единого пособия, которое объединит выплаты на детей с поддержкой беременных женщин.

О появлении универсального пособия для семей с низкими доходами, включающего выплаты беременным, Мишустин рассказывал в конце сентября. На прошлой неделе стало известно о предоставлении Петербургу из федерального бюджета 135,5 миллиона рублей на выплаты, предназначающиеся на детей в возрасте от трех до семи лет.


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