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Новости 15:40

Петербург получит более 135 миллионов рублей от правительства на выплаты дошкольникам

фото ЗакС политика Петербург получит более 135 миллионов рублей от правительства на выплаты дошкольникам

В соответствии с распоряжением кабинета министров Петербург получит из федерального бюджета свыше 135,5 миллиона рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила 6 декабря пресс-служба губернатора. Александр Беглов подписал постановление городского правительства, одобряющее проект соглашения о предоставлении соответствующей субсидии.

Как отметили в Смольном, перечисляемая сумма соответствует "39 % от общего финансирования ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно". Всего же в этом году  в Петербурге на подобные выплаты заложено более 347 миллионов рублей.

Неделей ранее городской комитет по социальной политике подготовил изменения в Социальный кодекс Петербурга, предусматривающие ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке беременным женщинам. Величина этих выплат будет колебаться в пределах 50-100 % от размера прожиточного минимума.

Сегодня же Смольный установил прожиточный минимум на следующий год в размере 15 094 рублей. Днем ранее президент Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в России, согласно которому его размер составит 14 375 рублей.


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