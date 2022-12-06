Петербург получит более 135 миллионов рублей от правительства на выплаты дошкольникам

В соответствии с распоряжением кабинета министров Петербург получит из федерального бюджета свыше 135,5 миллиона рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила 6 декабря пресс-служба губернатора. Александр Беглов подписал постановление городского правительства, одобряющее проект соглашения о предоставлении соответствующей субсидии.

Как отметили в Смольном, перечисляемая сумма соответствует "39 % от общего финансирования ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно". Всего же в этом году в Петербурге на подобные выплаты заложено более 347 миллионов рублей.

Неделей ранее городской комитет по социальной политике подготовил изменения в Социальный кодекс Петербурга, предусматривающие ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке беременным женщинам. Величина этих выплат будет колебаться в пределах 50-100 % от размера прожиточного минимума.

Сегодня же Смольный установил прожиточный минимум на следующий год в размере 15 094 рублей. Днем ранее президент Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в России, согласно которому его размер составит 14 375 рублей.