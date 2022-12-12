ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:27

Беглов задумался об адаптации военнослужащих по возвращении домой

фото ЗакС политика Беглов задумался об адаптации военнослужащих по возвращении домой

После возвращения военнослужащих из зоны СВО домой в Петербург актуальной станет проблема их реабилитации, высказал мнение губернатор Александр Беглов в своем традиционном выступлении по "Радио России" 12 декабря. Он указал, что речь идет не только о медицинской, но в том числе и о психологической помощи вернувшимся к обычной жизни горожанам.

"Побывать в зоне военных действий — непростое испытание. Помощь будет нужна самая разная, начиная от трудоустройства и заканчивая медицинской реабилитацией. <...>  И конечно, новый серьезный вопрос — психологическая помощь. Она нужна как бойцу, так и семье", — высказался Беглов.

Губернатор заявил, что социальные службы города предоставили личных кураторов всем семьям отправившихся в зону СВО. Наши социальные службы предоставили каждой семье личного куратора. "[Куратор] на связи с семьей и оказывает помощь по самым разным вопросам, от помощи по дому до возможности получить новую профессию", — поведал он и добавил о создании в Петербурге "штаба для помощи тем, кто возвращается" со специальной военной операции на Украине.

Также в своем выступлении Беглов анонсировал выплаты к празднику детям из семей мобилизованных.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама