В правительстве отрицают возможность включения оплаты "умных" счетчиков в квитанции за ЖКУ

Установка "умных" счетчиков не приведет к увеличению размера платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщил 13 декабря "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. До этого в СМИ появилась информация о возможности увеличения платы за ЖКУ в связи с использованием такой аппаратуры.

Как передает "Интерфакс" сообщение аппарата Чернышенко, речи об увеличении платежей не идет. "Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", — заявили в правительстве. Касательно самих "интеллектуальных" приборов учета чиновники отметили, что их внедрение преследует цель "дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан".

Ранее "Известия" выпустили материал с информацией о том, что в платежных документах может появиться новая строка, касающаяся установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Как писало издание, приказ о разработке соответствующей меры Минстрою отдал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В этом случае управление приборами передали бы ресурсоснабжающим организациям, оплата услуг которых и вошла бы в квитанции.