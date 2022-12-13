Володин объяснил стремление передать школы на региональный уровень заботой о качестве образования

Изменения в закон об образовании, предусматривающие передачу школ от муниципального уровня на региональный, призваны способствовать улучшению качества обучения детей, заявил 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил мысль, что без качественного образования невозможно добиться высоких темпов роста экономики в России.

"В нашей стране почти 40 тысяч школ. 56 % из них — сельские. Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Следствием финансирования школ из муниципальных бюджетов стали, по мнению парламентария, сложности с решением вопросов, касающихся обеспечения учебных заведений квалифицированными кадрами, содержания и ремонта зданий, а заодно и создания групп продленного дня.

В связи с этим Володин указал на планы рассмотреть на следующей неделе поправки в закон об образовании, касающиеся передачи школ на региональный уровень. По его мнению, подобная мера даст больше возможностей для финансирования школ, одновременно увеличив ответственность. "За нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы", — высказался он.

Законопроект о переводе школ на уровень регионов преодолел первое чтение в Госдуме неделей ранее. В обоснование инициативы авторы указывали на "высокую дотационность муниципалитетов" и говорили, что предлагаемый ими подход призван увеличить прозрачность финансирования системы общего и дополнительного образования у детей.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина