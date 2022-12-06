Законопроект о переводе школ с муниципального на региональный уровень прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об образовании, позволяющие переводить школы с муниципального уровня на региональный, известила 6 декабря парламентская пресс-служба. Как полагают авторы проекта, подобная мера должна поспособствовать улучшению состояния учебных заведений и качества предоставляемого образования.

"Субъектам Российской Федерации будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы считают, что, "учитывая высокую дотационность муниципалитетов", предлагаемый ими подход благотворно скажется на прозрачности финансирования системы общего и дополнительного образования у детей и уменьшить риски нехватки денег на эту систему. Также законотворцы указывают, что следствием принятия инициативы станет повышение гарантий прав детей на получение образования.

Говоря о существующей ситуации, депутаты говорят о том, что сейчас качество образования может быть неоднородным даже в пределах одного региона, и это якобы "затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства в Российской Федерации". Кроме того, авторы проекта увидели опасность "разбалансировки системы образования" из-за несогласованности между региональными органами госвласти в сфере образования и органами местного самоуправления.