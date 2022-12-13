Силовики пришли с обыском к матери издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова**

В московской квартире матери издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова** Елены Верзиловой состоялся обыск, сообщило 13 декабря издание со ссылкой на активистку Надежду Толоконникову***.

Издание не располагает сведениями о причинах визита силовиков.

В начале ноября появилась информация о возбуждении против Верзилова** уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ) из-за постов, посвященных спецоперации на Украине. Сам он с 2020 года пребывает вне пределов России. До этого против него было заведено уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (статья 330.2 УК РФ). Верзилов* жил в Канаде и учился в местной школе, у него имеется канадское гражданство.

*Минюст внёс Петра Верзилова в реестр иноагентов

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр иноагентов

***Минюст внёс Надежду Толоконникову в реестр иноагентов