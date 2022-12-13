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Муниципал 11:38

ЗакС поддержал учреждение Дня памяти Стрельнинско-Петергофского десанта

фото ЗакС политика ЗакС поддержал учреждение Дня памяти Стрельнинско-Петергофского десанта

Идея депутатов МО "Южно-Приморский" сделать памятными датами Дни памяти Стрельнинско-Петергофского десанта нашла поддержку у комиссии Заксобрания по образованию, культуре и науке, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

"На проект получено положительное заключение Губернатора при условии учета мнения научно-исторического сообщества", - рассказал глава комиссии Юрий Авдеев.

Муниципалы предлагали установить день памяти в начале октября. Депутаты регионального уровня сошлись на том, что лучше всего его отмечать 3 октября. К законопроекту подготовят поправку об этом. Автор инициативы, врио главы муниципалитета Виктор Епифанцев рассчитывает, что ее принятие позволит финансировать патриотические мероприятия за счет муниципальных программ.

Напомним, что с 3 по 8 октября десантники пытались снять блокаду с Ораниенбаумского плацдарма. Ценой потери почти всего личного состава десанта гитлеровскую армию удалось сдержать, что сделало возможной перегруппировку основных войск.


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