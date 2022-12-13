Послание Путина Федеральному собранию может состояться через две недели

Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию через две недели, 27 декабря, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в Государственной думе. При этом полной уверенности в том, что мероприятие состоится в указанную дату, пока нет.

"Прошла информация про 27 число [декабря], не совсем однозначно [относительно даты], но такая информация прошла", — приводит информагентство слова своего собеседника 13 декабря.

Обязанность президента выступать с ежегодными обращениями к Федеральному собранию закреплена в статье 84 Конституции РФ. В своих выступлениях он должен рассказывать "о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Днем ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил об отказе от проведения в этом году большой пресс-конференции президента. При этом представитель Кремля добавил, что рассчитывает на возможность организовать общение главы государства с представителями СМИ.

UPD: Песков опроверг информацию о проведении послания 27 декабря. "Нет, это неправильное сообщение", — заявил он в ходе брифинга во вторник.