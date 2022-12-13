Смольный сообщил об усилении антитеррористических мер в Петербурге

Власти Петербурга намерены усилить антитеррористические меры в городе, следует из сообщения пресс-службы губернатора Александра Беглова от 13 декабря. Решение об этом было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и городского оперштаба, прошедшем под руководством градоначальника.

Саму обстановку в Петербурге Беглов охарактеризовал как "стабильную и контролируемую", отметив отсутствие массовых беспорядков и межнациональных и межконфессиональных конфликтов. "Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", — добавил он.

По итогам заседания были приняты решения, касающиеся антитеррористических мер на транспорте и в местах скопления людей. В частности, речь шла о безопасности во время новогодних праздников.

"Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов", — рассказали в Смольном. Меры коснутся промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, транспортного, атомного и иных комплексов, а заодно школ и детских садов, больниц и других учреждений.

В городской администрации подчеркнули, что с начала года в Петербурге не произошло ни одного террористического акта.

Сегодня же директор ФСБ Александр Бортников отметил увеличение в 2022 году количества террористических проявлений, в особенности у границ с Украиной.