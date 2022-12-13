Госдума запретила работать в авиации причастным к экстремизму гражданам

Депутаты Государственной думы 13 декабря приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Воздушный кодекс, устанавливающие дополнительные требования к специалистам авиационного персонала. Среди прочего речь идет о запрете принимать на такие должности граждан, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Как следует из текста пояснительной записки к закону, его принятие нацелено на исполнение "требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".

Согласно одобренным поправкам, трудовые договоры с причастными к экстремизму лицами подлежат расторжению. Требование вступит в силу после официального опубликования поправок.

Законопроект о поправках в Воздушный кодекс поступил на рассмотрение Госдумы в октябре прошлого года, первое чтение преодолел в минувшем январе. Второе чтение состоялось на прошлой неделе.

Сегодня же Смольный известил об усилении антитеррористических мер в Петербурге. При этом чиновники отметили, что с начала года в городе не произошло ни одного теракта.

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