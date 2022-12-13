"Я этого ничего не делал": Фигурант дела о "фейках" про армию Белоусов считает обвинение необоснованным

В Московском районном суде Петербурга 13 декабря прокурор озвучил доказательства в деле копателя Олега Белоусова, обвиняемого в публикации заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (ст. 207.3 УК) и публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК).

Белоусова судят за переписку в беседе в соцмети "ВКонтакте" в сообществе "Питерские копатели". По версии следствия, в начале апреля под видом правдивых сведений он в этой беседе сообщил недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Другие его сообщения из этой же переписки следователи квалифицировали как призывы к экстремизму. Прокурор, зачитывая обвинение, заявил, что в сообщениях могут содержаться признаки побуждения к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушения территориальной целостности государства.

Белоусов с позицией гособвинителя не согласился и назвал вменяемые ему обвинения надуманными и необоснованными.

— Я этого ничего не делал. К предъявленному обвинению я отношусь как к набору не обоснованных на фактических обстоятельствах дела обвинительных утверждений, значительная часть которых не имеет доказательных подтверждений, — прочитал Белоусов с листка.

Адвокат Белоусова Григорий Григорьев поддержал позицию своего доверителя. По его словам, Белоусов не мог с уверенностью говорить о событиях на Украине, поскольку не был там и знает о ситуации только из СМИ. Из-за этого, считает Григорьев, прокурор не может называть спорные сообщения опубликованными "под видом достоверных".

Он также отметил, что его доверитель не мог призывать к экстремизму на территориях новых регионов, поскольку на момент той переписки референдумы о присоединении их к составу России ещё не состоялись.

— Я, честно говоря, вообще не понимаю, что здесь творится. Мне нужна помощь адвоката. Я вообще не понимаю, что творится в нашей стране, — сказал Белоусов, когда судья спросила его о желании давать показания.

После короткой консультации с адвокатом он сказал, что будет давать показания после озвучивания доказательств обвинения. Часть из них - личная переписка. Обвиняемый пожелал рассматривать ее в закрытом судебном заседании. На это время слушателей попросили покинуть зал. Среди других доказательств: сводки Министерства обороны о спецоперации.

Также прокурор озвучил, что было изъято в ходе обыска: нож в ножнах серебристого цвета, пять патронов, металлическое кольцо с изображением нацистской свастики.

Адвокат Григорьев настаивал на исключении из материалов дела протокола обыска, поскольку Белоусову не были разъяснены права в момент следственных мероприятий. Судья Ева Гюнтер отказала в ходатайстве.

Следующее заседание назначили на 20 декабря. На нем планируется допросить свидетелей обвинения. Среди них будет знакомый Белоусова Сергей Чмыхун, после обращения которого завели дело, а также сотрудник полиции.

Напомним, Белоусова арестовали в конце июня. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела по статье о "фейках" про российскую армию (ст. 207.3) в Петербурге.

Константин Леньков