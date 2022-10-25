Суд оставил под стражей петербургского копателя, обвиняемого в фейках про армию

Московский районный суд Петербурга 25 октября продлил арест фигуранту дела по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) Олегу Белоусову, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Обвиняемый останется в следственном изоляторе еще на месяц, до 26 ноября.

Адвокат Белоусова Григорий Григорьев настаивал на домашнем аресте или запрете определенных действий для своего доверителя. Он отметил, что предварительное расследование завершено.

— Все допрошены, мы уведомлены об окончании, ознакомлены с материалами. Те основания, которые указывает следователь в своем ходатайстве - они надуманны и необоснованны, - рассказал адвокат.

Продление меры пресечения снова проходило в закрытом режиме. В зал сначала не стали пускать родственников Белоусова, а потом судья Ева Гюнтер начала заседание за закрытыми дверями. Как рассказал ЗАКС.Ру адвокат Григорьев, следователь ходатайствовал о закрытии процесса из-за "общественного резонанса" и риска раскрыть данные свидетелей по делу. Оглашение постановления проходило без слушателей.

Также на заседание пришёл знакомый обвиняемого Сергей Чмыхун, из-за которого на Белоусова завели уголовное дело. Он был одним из авторов обращения в правоохранительные органы. Он рассказал, что был возмущён тем, что пишет Белоусов в соцсетях про российских военных на Украине.

Чмыхун заявил в беседе с ЗАКС.Ру, что пришёл в суд, чтобы донести свою позицию до активистов, поддерживающих Белоусова. Он также следит за другими фигурантами дел по статье о распространении фейков про армию.

— Когда меня стали полоскать по всем, я стал объяснять, что есть ещё и другая сторона, почему я это сделал [обратился в правоохранительные органы]. И пытался донести эту точку зрения. Меня стали налево направо блокировать, - рассказал Чмыхун.

Ещё Чмыхун сообщил, что ему стали поступать угрозы, а также неизвестными якобы предпринимались попытки взломать его счета.

Сейчас на Белоусова заведено два дела: по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК) и по статье о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). По первому ему грозит до 10 лет заключения, а по второму - до 5.

Напомним, обвиняемого в фейках про армии Олега Белоусова держат в СИЗО с конца июня. Поводом для уголовного дела стали его высказывания в социальных сетях о ходе специальной военной операции на Украине. Дело об экстремизме завели по мотивам тех же публикаций "ВКонтакте", рассказал адвокат. До ареста Белоусов жил с сыном, которому требуется уход из-за проблем со здоровьем.

Константин Леньков