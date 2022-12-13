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Новости 16:19

В Петербурге прекратили преследование одного из фигурантов дела о "лжеминировании"

фото ЗакС политика В Петербурге прекратили преследование одного из фигурантов дела о "лжеминировании"

В отношении петербургского активиста Ильшата Нафикова закрыли дело о ложном сообщении о минировании (ч. 2 ст. 207 УК), сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Следователь принял такое решение еще в середине лета, но фигуранту дела и его защите стало известно о прекращении производства только накануне.

Первые следственные действия по делу в отношении целого ряда городских активистов и правозащитников начались в марте. В числе задержанных и подвергшихся обыскам оказались, помимо Нафикова, Евгения Сметанкина, Леля Нордик и Мария Малышева. Двоих последних в августе тоже официально перестали преследовать.

Само дело при этом не закрыли. Силовики продолжают считать, что 1 марта 2022 года некий злоумышленник оставил ложное сообщение о минировании 77-го отдела полиции Адмиралтейского района.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов


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