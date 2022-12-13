Прививочная кампания от гриппа в России завершена, заявила Попова

Прививочная кампания от гриппа завершена в России, заявила 13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Сейчас уже поздно и не нужно прививаться. Вирус гриппа, который сейчас циркулирует — он совпадает с вакцинным штаммом, и вирус чувствителен к лекарствам, которые назначаются врачами", — заявила глава санитарного ведомства.

По словам Поповой, к настоящему времени в России привились от гриппа около 70 миллионов человек, что соответствует 52 % от всего населения страны. Рассуждая о мерах противодействия распространению гриппа, она упомянула медицинские маски. По словам чиновницы, в аптеках страны выросли продажи масок. "Это — правильно, потому что все уже знают как. Мы — не вводим никаких ограничений, но это самое простое разумное, что есть, надеть маску", — приводит ее слова "Комсомольская правда".

Ранее Попова говорила о возможности достижения пика заболеваемости гриппом к новогодним праздникам в случае, если россияне не станут соблюдать меры профилактики.

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