Псковская "яблочница" Василькова обжаловала в суде отставку с поста главы района

Бывшая глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова подала в Опочецкий райсуд заявление с требованием признать незаконным ее смещение с занимаемого поста, рассказала 13 декабря пресс-служба псковского "Яблока". Решение об отстранении "яблочницы" принял местный совет депутатов в конце ноября.

Ответчиками по иску заявлены местное Собрание депутатов и и. о. главы района Вера Шилова, а вместе с ними и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поддержавший в своем письме районным депутатам инициативу об удалении Васильковой в отставку.

"Поддержка проекта решения в такой форме превышает полномочия губернатора, поскольку законодательством о местном самоуправлении компетенция губернаторов ограничена оценкой исполнения главами государственных полномочий, переданных на уровень района", — полагают в региональном отделении "Яблока".

Истец полагает надуманными заявления оппонентов о ее якобы неудовлетворительной работе. Также в "Яблоке" говорят о нарушении депутатами процедуры при принятии решения об отставке Васильковой. Как отмечается, она заявила отвод всем судам на территории региона, поскольку сомневается в их объективности. Она намерена добиваться рассмотрения дела "в другом регионе России".

До увольнения Васильковой в России было два районных главы от "Яблока". Вторая также трудится в Псковской области, это руководительница Новоржевского района София Пугачева.

Фото: Светлана Василькова / "ВКонтакте"