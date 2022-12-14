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Онищенко призвал россиян отказаться от участия в массовых гуляниях из-за вспышки заболеваемости гриппом

фото ЗакС политика Онищенко призвал россиян отказаться от участия в массовых гуляниях из-за вспышки заболеваемости гриппом

Жителям России следует отказаться от участия в новогодних корпоративах и массовых гуляниях ввиду роста заболеваемости гриппом, полагает академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, чьё заявление приводит ТАСС.

"Меньше пользоваться всякого рода массовыми мероприятиями — ограничить до минимума и, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить", — делится мнением Онищенко.

Также бывший главный санитарный врач России обратился к региональным главам, призвав их рекомендовать населению носить повсеместно маски. Заболевших родных, указал он, следует изолировать от остальных членов семьи.

Напомним, накануне региональное управление Роспотребнадзора по Петербургу вернуло масочный режим в медицинские и социальные учреждения города.


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