ЗакС предварительно согласовал продление контрактов на НТО без торгов

Законодательное собрание Петербурга 14 декабря в первом чтении приняло законопроект о продлении сроков договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов. Документ внесен в парламент от имени губернатора города Александра Беглова.

Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко сообщил, что законопроект внесен для приведения региональных норм в соответствие с федеральными - там новые правила приняты в марте 2022 года. По петербургскому документу, предлагается продлевать договоры на два года без проведения торгов, рассказал Сухенко. По его словам, касаться это будет тех документов, которые заканчивают своё действие с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Замглавы комитета имущественных отношений Мария Мельникова отметила, что касается норма всех арендаторов, вне зависимости от их статуса добросовестности.

Ряд депутатов отметили, что изменений в петербургский закон пришлось ждать больше 9 месяцев. Парламентарий от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался у Сухенко, сколько за это время было расторгнуто договоров. Представитель губернатора ответил, что их было "не очень много" - несколько десятков. Рассудов с таким мнением не согласился.

За проголосовало 42 депутата. Против и воздержавшихся не было.

София Саттарова